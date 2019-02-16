Мадуро предложил план развертывания вооруженных сил Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал указание принять план постоянного развертывания вооруженных сил страны для защиты от возможного американского военного вторжения . Трансляция выступления венесуэльского лидера велась на его страничке в Twitter .

"Давайте создадим специальный план постоянного развертывания вооруженных сил. Где должны располагаться танки, ракеты и солдаты республики. План, чтобы поддерживать мобилизацию в вооруженных силах для защиты страны", - заявил Мадуро.

Он также указал, что этот план должен содержать стратегию по борьбе с саботажем в отношении Национальной электрической системы. "Вопрос защиты электрической системы страны все еще не решен. Она все еще уязвима перед террористическими группами, совершающими нападение на объекты системы ежедневно. Это жизненно важный вопрос для обороны страны", - уверен венесуэльский лидер.

Мадуро отдельно напомнил о намерениях Колумбии и США вторгнуться в Венесуэлу и заявил, что его план "гарантирует безопасность и мир на границах страны".

В пятницу в Венесуэле завершились крупнейшие гражданско-военные учения, которые были приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса. В ходе маневров военные отработали вероятные сценарии интервенции со стороны иностранных агрессоров.