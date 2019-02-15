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Рубрика: Власть

Захарова назвала последствия военного вмешательства США в Венесуэлу

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США могут потерять моральное лидерство в мире, если начнут военное вмешательство в Венесуэлу. Она назвала это последним международно-правовым Рубиконом.

"Вообще на какой-то серьезный голос в мире Соединенные Штаты права иметь не будут. Если в контексте ситуации в Венесуэле этот военный ресурс и военный компонент будет применен", - цитирует представителя МИД РФ РИА Новости.

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Напомним, Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что в администрации рассматриваются "все варианты" разрешения кризиса в Венесуэле. При этом он не стал отвечать на вопрос, намерены ли США перебрасывать войска в соседнюю с Венесуэлой Колумбию. "Увидите", - сказал он. Ранее он называл военное вмешательство "одим из возможных сценариев".

Как заявила вице-президент Венесуээлы Делси Родригес, Боливарианская республика "всегда готова к отражению нападения". Между тем Конгресс США выступил против ввода войск на территорию Венесуэлы.

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