Новый Kia Sportage: как изменился популярный кроссовер

Зачем менять продукт, за которым и так стоит очередь - почти как за билетами на возвращенную в Третьяковку картину Куинджи? Подобный вопрос наверняка задавал себе каждый предприниматель. Заигрывание с ожиданиями покупателя не всегда идет на пользу - велик риск не угадать истинное настроение и запросы клиента. С другой стороны, оставить все как есть - почти наверняка наскучить своим однообразием. Именно в этих случаях мы становимся свидетелями косметических изменений, или рестайлинга, фейслифтинга и прочего редизайна - применительно к автомобильному рынку. Давайте посмотрим, насколько сильно Kia Sportage в версии конца 2018-го отличается от своих предшественников.

К слову сказать, в прошлом году Спортэйдж увеличил продажи в России аж на 32 процента и разошелся тиражом почти в 33 тысячи экземпляров. Динамика продаж в начале 2019-го, обнародованная на днях, позволила "корейцу" занять второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников.

Как снаружи

Внешне корейца по-прежнему не спутаешь ни с каким другим автомобилем. Тем не менее изменений на "морде" хватает. Здесь новая радиаторная решетка, которая окантована хромом. Через всю переднюю часть теперь пропущена хромированная декоративная накладка, которая разделяет радиаторную решетку и обновленный воздухозаборник.

Фары все так же расположены высоко, на уровне капота, но их начинка поменялась. Во-первых, с обновленного Спортэйджа смотрят "глаза" в виде кубиков льда - сейчас это уже фирменная штучка от Kia (раньше ее можно было наблюдать лишь на Kia C'eed). Во-вторых, вместо ксеноновых установлена светодиодная оптика. Впрочем, повезет только владельцам дорогих комплектаций - в базовой версии предлагают традиционные галогенки. В продвинутых версиях можно увидеть и новые противотуманки - в виде тех же кубиков льда.

Сзади чуть изменился бампер - здесь теперь другие указатели поворота, а также задние фонари.

Иными словами, Sportage причесали и освежили. А большего ему, пожалуй, и не требовалось.

Что внутри

Изменений в салоне еще меньше, но они тоже есть. Нижние спицы рулевого колеса снабдили хромированными окантовками, а экран мультимедийной системы, наоборот, очень кстати избавили от дешевивших его украшательств, сделав безрамочным. В самой топовой комплектации мультимедийная система поставляется с экраном в 8 дюймов и встроенной навигацией, в более дешевых - с 7-дюймовым, но уже без навигации.

Количество кнопок на передней панели осталось неизменным - их по-прежнему много. И хоть проблем с чтением клавиатуры не возникает, требуется своего рода испытательный срок, чтобы с первого раза начать попадать именно в ту кнопку, которая требуется конкретно сейчас.

Но в целом салон оставляет приятное впечатление. К счастью, верхняя часть центральной консоли унаследовала от предшественника мягкий богатый пластик. Нижняя часть отделана пластиком совсем другого уровня, дубоватым и звонким. Зато руль и кресла обтянуты качественной кожей, с которой приятно иметь дело.

Сиденья - в том числе и задние - можно укомплектовать функцией обогрева, что, естественно, весьма кстати в наших климатических условиях. На передних креслах доступна и опция вентиляции - не менее востребованная услуга летом, особенно в случае с кожаным салоном. Приятными фишками остаются теплый руль и подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей. Впрочем, все это было и раньше.

Посадка в целом комфортная, хотя дополнительная поддержка поясничной области лишней бы не была - это ощущается на дальних расстояниях либо после долгого стояния в пробке. Сзади места более-менее достаточно, если не требовать невозможного от среднеразмерного кроссовера.

Багажник средний по размерам - 491 литр, при условии, что там на дне лежит "докатка", а не полноразмерное колесо. Впрочем, свою дюжину канистр с водой мы аккуратненько уместили. Равно как и детскую коляску. Но большой семье наверняка придется выбирать, что важнее - коляска, детский снегокат или, может быть, ватрушка. Под полом багажника - органайзер для хранения всяких мелочей. Если его оттуда убрать, то можно вместить полноразмерное запасное колесо. Автомобиль может снабжаться интеллектуальной системой открывания багажника - если подойти с ключом в кармане и постоять несколько секунд около двери, та должна открыться автоматически.

Как на ходу

Главное новшество в Sportage 2018 - новый двигатель в моторном ряду. Это бензиновый атмосферник 2,4 литра с непосредственным впрыском, мощностью 184 л.с., способный разгонять машину до 185 км/ч. Он заменил в нашей стране модификацию с 1,6-литровым турбомотором - та полностью провалилась в продажах, на рынок поступили считанные единицы. Новинка уступает почившему в бозе предшественнику в резвости, зато выигрывает в цене. Максимальный момент в 237 Н/м новый движок выдает где-то на отметке 4000 об/мин. Для сравнения, в случае с турбированным мотором пик достигался на 1500 об/мин.

Двигатель громко передает свои эмоции в салон - это происходит именно в тот момент, когда ты начинаешь активно давить на газ. Вот на умеренных оборотах в машине тихо - не слышно ни потоков воздуха, ни асфальта, ни… подвески (почти!)

Подвеска - давняя болевая точка "корейца", но ее частично притушили при обновлении пару лет назад. Сейчас шума от нее стало еще меньше. Тем не менее какие-то пережитки остались, на ямы и стыки на трассе она реагирует иногда нервно, транслируя в салон если и не шум, то энергию, которую не смогла подавить.

Разгон до "сотни" по паспорту составляет 9,6 секунды. Но по ощущениям, старт не назовешь супердинамичным: нужно подтапливать педаль газа, чтобы не ударить в грязь лицом на старте со светофора. Время разгона можно сократить, если пользоваться подрулевыми лепестками и методично сбрасывать передачи 6-ступенчатого автомата, в паре с которым поставляется новый движок. Либо - заранее переключиться в спортивный режим, который делает машину чуть бодрее. Помимо режима Sport есть еще Eco и Comfort - разницы между последними, честно говоря, почти нет. Зато на скорости на загородной трассе динамика хорошая - в обиду себя кореец не даст. Правда, и на гоночные проделки не провоцирует - наоборот, задает размеренный, семейный стиль вождения. Только вот на расходе топлива это почему-то не сказывается. Наш показатель зачастую стремился к отметке 12 литров на 100 км - многовато.

Зато тяги мотора и полного привода с лихвой хватает для того, чтобы тащить машину по сугробам. Честно говоря, в какой-то момент стало даже страшно увязнуть в свежем тульском снегу, но Sportage проявил удивительные вездеходные способности. А клиренса в 182 мм хватило для того, чтобы не сесть на брюхо в колее, накатанной более габаритными собратьями.

Рулевое управление понятное, чуткое, но без претензий - не стоит ждать от него формулических реакций. Тормоза тоже отзывчивые - даже если сразу не заметил остановки потока, их запаса хватает для того, чтобы не догнать впереди идущий автомобиль.

В концепцию безопасного вождения вписалась бы масса систем электронных помощников, которая в Sportage вроде бы присутствует. Но, увы, только в топовой комплектации. Например, система предотвращения фронтальных столкновений, которая способна видеть автомобили и пешеходов, приближающихся сбоку. Если водитель не реагирует, а угроза становится все более реальной, система самостоятельно задействует тормоза. Или система удержания в полосе, которая сама возвращает машину в свой ряд, если водитель отпустил руль. Наконец, контроль слепых зон, помощь при выезде задом с парковки, система распознавания усталости водителя.

Минимальная стоимость Kia Sportage с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем в комплектации Luxe сегодня составляет 1 854 900 рублей, в самой дорогой версии Premium - 2 274 900.