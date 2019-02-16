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16.02.2019 23:14
Рубрика: В мире

В 14-й протестной субботе участвовали 41500 "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Очередная 14-я протестная суббота "желтых жилетов" в Париже, начавшаяся рядом с Триумфальной аркой на Елисейских полях, должна была завершиться на обширной эспланаде перед Домом Инвалидов, что и было обозначено в заранее поданной заявке в столичную префектуру полиции. Однако несколько сотен неформалов, нарушив эту договоренность, смогли после окончания манифестации прорваться на главную городскую магистраль. Правда, долго там не продержались и под напором полиции были вынуждены отправиться восвояси.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier

По данным французского МВД всего в акциях протеста по стране приняли участие 41500 человек, что на десять тысяч меньше, чем неделю тому назад. В Париже их было около пяти тысяч.

Причем, как было заявлено в самом начале, нынешний визит "жилетов" должен был носить исключительно мирный характер. Судя по всему, до них дошли последние результаты социологической службы ELABE, которые показали, что впервые за три месяца выступлений неформалов большая часть французов, устав от непрекращающихся субботних "желтых" потрясений, высказалась за прекращение манифестаций (56 процентов опрошенных).

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И, действительно, тысячи неформалов, съехавшихся со всех уголков Франции, совершили четырехчасовой марш по улицам Парижа без особых проблем с полицией. Он больше походил на познавательную прогулку, чему сопутствовала прекрасная по-весеннему погода: синее безоблачное небо, яркое солнце, плюс 15 градусов. Праздничное настроение создавал и импровизированный оркестр, исполнявший веселые марши, а иногда и "Марсельезу".

Протестующие побывали на обеих набережных Сены, перебрались на другой ее берег в районе острова Сите и в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери, прошли мимо Люксембургского сада и по Монпарнасскому бульвару пришли на эспланаду Инвалидов.

Однако вместо того, чтобы попрощаться друг с другом до следующей субботы, застряли на месте. Этим воспользовались ребята в черном, скорее всего, ультралевые радикалы и анархисты, которых можно было определить по черному флагу в руках одного из них.

В полицейских, что блокировали мост Александра III, ведущий к Большому и Малому дворцам, что рядом с Елисейскими полями, полетели камни и бутылки. Но не только в них: досталось и мирным "жилетам", которые попытались урезонить леваков. Полиция применила слезоточивый газ, а потом мало-помалу принялась вытеснять народ с эспланады.

Казалось, на этом парижский протестный день должен был завершиться. Однако части "жилетов" все-таки удалось пробраться на другой берег Сены и посетить Елисейские поля. Около тридцати человек были задержаны полицией.

"Желтые жилеты" провели акции и в других городах страны. Не обошлось без эксцессов. Так в Руане на северо-западе Франции автомобилист, случайно оказавшийся на пути колонны манифестантов, запаниковал и нажал на газ. В результате несколько "жилетов" получили травмы, правда, не тяжелые. Позже этот человек явился в полицейский участок и рассказал о происшествии.

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В городе Ле Ман (департамент Сарта) демонстранты в желтых жилетах разгромили офис депутата правящей партии "Республика на марше" Дамьена Пишеро. Взломали дверь, проникли внутрь помещения, переломали всю мебель и оборудование. До этого погромщики успели забросать камнями два задания - полицейского комиссариата и местного суда.

Кстати

"Желтые жилеты" намереваются побывать в Париже и в это воскресенье, чтобы отметить трехмесячный юбилей борьбы - 17 ноября прошлого года они провели первую манифестацию во французской столице, а протестное движение приобрело массовый характер.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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