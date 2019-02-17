Биатлонист Гараничев объяснил свое опоздание на гонку в США

Российский биатлонист Евгений Гараничев, опоздавший на гонку в американском Солт-Лейк-Сити, извинился за свой поступок. При этом он не стал вдаваться в детали, что именно произошло. "Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!", - написал спортсмен в Instagram.

Интернет-пользователи не упустили шанса поупражняться в остроумии. "Гараничев прошляпил старт. Чудеса профессионализма", - прокомментировал пользователь под ником mielofon.

Другие болельщики задавались вопросом, как вообще такое могло случиться, учитывая уровень соревнований. "Прилетел в Америку и просто опоздал. Не виню спортсмена, но просто не понимаю - как?", - цитирует РИА Новости пользователя borispraw.

Напомним, Гараничев, который должен был стартовать 15-м, в итоге был дисквалифицирован. Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе. Россиянин Александр Логинов занял седьмое место. Восьмой этап Кубка мира по биатлону завершится в воскресенье.