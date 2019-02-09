Логинов прокомментировал "бронзу" России на этапе КМ по биатлону

Мужская сборная России завоевала "бронзу" в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе. Лидер нашей команды Александр Логинов отметил, что это была хорошая гонка, с учетом непростых погодных условий.

"Я всех поздравляю с эстафетой, ребята хорошо справились, особенно Эдуард Латыпов и Александр Поварницын. Они справились с ветром и с таким морозом, - заметил Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ". - В таких условиях практически все использовали дополнительные патроны и бежали штрафные круги. Для нас все сложилось удачно".

Из-за морозов в Кэнморе Международный союз биатлонистов был вынужден корректировать программу этапа, однако гонки не отменялись совсем. В отличие от мужчин, наши девушки перед такой погодой не устояли, они стали в эстафете лишь 10-ми.

"Мы думали, что гонку отменят. Наших парней было жалко, они прибегали обмороженные, - рассказала Маргарита Васильева, одна из участниц российской четверки в женской эстафете. - Гонку не отменили, так что пришлось искать способы греться. Наклеивали специальные грелки на лоб и ноги".

Ее партнер по команде Валерия Васнецова, однако, не стала списывать неудачу на погоду. По ее словам, такие условия не помешали другим выступить более успешно.

"Другие ведь стреляют. Опять отговорки искать? Да, был ветер и сильный мороз, но нужно стрелять при любых условиях", - заявила Васнецова.

Этап в Кэнморе должен был продолжиться сегодня спринтерскими гонками. Однако из-за морозов они перенесены на 10 февраля.