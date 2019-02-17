Хизер Науэрт не захотела быть постпредом США при ООН

Сотрудница госдепа США Хизер Науэрт, которую президент Дональд Трамп хотел назначить постоянным представителем Вашингтона при ООН, отказалась от новой должности. Свое решение она объяснила сложностями в личной жизни. "Последние два месяца были изнурительными для моей семьи", - пояснила Науэрт, возглавляющая пресс-службу госдепа.

"Президент вскоре объявит новую кандидатуру", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в январе 2017 года должность постпреда США при ООН заняла Никки Хейли, известная своими антироссийскими взглядами. В октября 2018-го она объявила об уходе.

Глава Белого дома тогда пообещал выбрать нового главу американской дипмиссии при ООН из пяти кандидатур. Среди них - два близких к Трампу человека - посол США в России Джон Хантсман и глава американской дипмиссии в ФРГ Рик Гренелл. Но наибольшие шансы занять вакантное кресло постпреда имеет бывшая помощница Трампа и старший советник Белого дома по экономическим инициативам 45-летняя Дина Пауэлл.