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17.02.2019 04:00
Рубрика: В мире

Хизер Науэрт не захотела быть постпредом США при ООН

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Сотрудница госдепа США Хизер Науэрт, которую президент Дональд Трамп хотел назначить постоянным представителем Вашингтона при ООН, отказалась от новой должности. Свое решение она объяснила сложностями в личной жизни. "Последние два месяца были изнурительными для моей семьи", - пояснила Науэрт, возглавляющая пресс-службу госдепа.

"Президент вскоре объявит новую кандидатуру", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, в январе 2017 года должность постпреда США при ООН заняла Никки Хейли, известная своими антироссийскими взглядами. В октября 2018-го она объявила об уходе.

Глава Белого дома тогда пообещал выбрать нового главу американской дипмиссии при ООН из пяти кандидатур. Среди них - два близких к Трампу человека - посол США в России Джон Хантсман и глава американской дипмиссии в ФРГ Рик Гренелл. Но наибольшие шансы занять вакантное кресло постпреда имеет бывшая помощница Трампа и старший советник Белого дома по экономическим инициативам 45-летняя Дина Пауэлл.

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