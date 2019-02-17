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17.02.2019 19:59
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео драки, в которой погиб чемпион по рукопашному бою

В Сети появилось видео драки в центре Москвы, в результате которой погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.

Фото: Vladimir Vinogradov/ iStock
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На записи видно, что юноша напал на своего оппонента после короткой пербранки, причина которой остается неизвестной. В ходе противостояния мужчины упали, после чего Павлов скночался. Причины смерти устанавливаются.

Ранее сообщалось, что второй участник конфликта - 51-летний охранник.

Драка произошла около здания Минкомсвязи на Тверской улице российской столицы.

Геннадий Павлов - боец из Орловской области, победитель первенства РФ по универсальному бою, обладатель ряда других наград. 

Происшествия Преступления Криминал РГ-Видео
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