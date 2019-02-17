В Петербург для изучения причин ЧП в ИТМО направились криминалисты СК

На место обрушения перекрытий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге направлены криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, опытные криминалисты направлены в Санкт-Петербург на место аварии по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, чтобы оказать всестороннюю практическую помощь и провести необходимые следственные действия, установив точную картину происшедшего.

Эта работа будет проведена в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено после обрушения перекрытий в здании вуза. Напомним, что уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ").

Следствие установит все причины и условия, которые привели к обрушению перекрытий в здании, построенном в 1870 году и реконструированном в 1962.

Обрушение перекрытий произошло в ходе ремонтных работ, которые велись в этом здании. Из корпуса были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших нет.