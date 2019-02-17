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17.02.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь обрушения в ИТМО составила 800 квадратных метров

Текст: Ольга Штраус

Общая площадь обрушения в здании ИТМО, включая все перекрытия и кровлю, составила примерно 800 квадратных метров, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, что инцидент произошел в субботу: в здании университета ИТМО на улице Ломоносова, 9 в ходе ремонтных работ произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этажи. К счастью, погибших в результате ЧП нет.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Эвакуация из обрушившегося корпуса ИТМО в Петербурге завершена

В настоящее время установлено 60 технических распорок, которые помогают вести работы по расчистке территории здания. Все повреждения тщательно обследуются для выработки алгоритма дальнейших действий.

Это здание научно-исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики было построено в 1870 году. В 1962 здесь была проведена реконструкция.

В настоящее время здание является объектом культурного наследия регионального значения. В корпусе располагаются факультет пищевых биотехнологий и инженерии, факультет безопасности информационных технологий.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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