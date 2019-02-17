Общая площадь обрушения в здании ИТМО, включая все перекрытия и кровлю, составила примерно 800 квадратных метров, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, что инцидент произошел в субботу: в здании университета ИТМО на улице Ломоносова, 9 в ходе ремонтных работ произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этажи. К счастью, погибших в результате ЧП нет.

В настоящее время установлено 60 технических распорок, которые помогают вести работы по расчистке территории здания. Все повреждения тщательно обследуются для выработки алгоритма дальнейших действий.

Это здание научно-исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики было построено в 1870 году. В 1962 здесь была проведена реконструкция.

В настоящее время здание является объектом культурного наследия регионального значения. В корпусе располагаются факультет пищевых биотехнологий и инженерии, факультет безопасности информационных технологий.