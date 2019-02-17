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В России пройдут показы фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Новости
    17.02.2019, 19:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В России 20-24 февраля пройдут показы двух фильмов, связанных с именем Джеймса Болдуина - американского чернокожего писателя, известного борца за права человека, идейного наследника Мартина Лютера Кинга.

Фото: kinopoisk.ru
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Главным событием станет демонстрация в российских кинотеатрах новой драмы автора оскароносного "Лунного света" Барри Дженкинса. Фильм "Если Бил-стрит могла бы заговорить", уже имеющий в своем активе "Золотой глобус" (за лучшую женскую роль второго плана) и получивший три номинации на грядущем "Оскаре" (в той же номинации, а также в категориях "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший саундтрек"), основан на одноименном романе Болдуина.

Помимо этого, россиянам представится возможность увидеть на больших экранах резонансный документальный фильм-манифест Рауля Пека "Я вам не негр" 2016 года, основанный на незаконченной рукописи Болдуина "Помни этот дом". Текст читает Сэмюэл Л. Джексон. На "Оскаре-2017" он удостоился номинации в категории "Лучший документальный фильм", а чуть ранее получил премию BAFTA.

Показы пройдут в Москве, Петербурге и Новосибирске.

С расписанием можно ознакомиться здесь.

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