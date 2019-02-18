Депутаты предложили сблизить в СГ подходы по маткапиталу

Подходы в вопросах выплаты материнского капитала, считают депутаты Парламентского собрания Союза России и Беларуси, целесообразно привести к общему знаменателю. Проще говоря, сблизить на законодательном уровне.

Об этом было заявлено на прошедшем 18 февраля в российской столице заседании комиссии по социальной и молодежной политике, и гуманитарным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания. "Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан обеих стран в социальной сфере, - отметили в пресс-службе. - Им была представлена информация об особенностях реализации прав граждан Беларуси и России на получение материнского капитала".

В ходе состоявшейся дискуссии парламентарии констатировали различие подходов к обеспечению мерами государственной поддержки указанных категорий граждан в СГ. Принимая во внимание необходимость обеспечения равных прав граждан Союзного государства, "депутаты рекомендовали министерствам труда и социальной защиты Беларуси и России рассмотреть этот вопрос на совместном заседании коллегии и выработать единое решение".

В работе комиссии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры, министерств труда и социальной защиты Беларуси и России, Министерства спорта и туризма Беларуси, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.