Названы лучшие смартфоны в мире. Самый дешевый стоит 15 тысяч рублей

Авторитетное издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших в мире смартфонов, в который вошли 20 моделей различных производителей - американских, китайских и корейских.

Первое место неожиданно досталось смартфону OnePlus 6T - он работает на бывшем флагманском чипе Snapdragon 845 и поддерживает чистый Android. В России цены на базовую модель аппарата начинается от 27 тысяч рублей.

Второе место занял Apple iPhone XR, у которого отметили большой экран и топовые характеристики (от 66 тысяч рублей у официальных поставщиков). На третье место авторы рейтинга поместили Google Pixel 3 и Pixel 3 XL (в России официально не продаются). Четвертое и пятое места достались Samsung Galaxy Note9 и флагманам от Apple - iPhone XS и iPhone XS Max (от 81 и 90 тысяч рублей соответственно).

Также в рейтинг вошли следующие модели: LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone 8, LG G7, игровой Razer Phone 2, HTC U12+, Galaxy S8 и S8 Plus, iPhone 7 Plus, Motorola Moto G6, Motorola Moto Z3 и BlackBerry Key2.

Самым дешевым смартфоном в списке стал Motorola Moto G6 - в США его стоимость составляет около 180 долларов, в России устройство можно купить по цене около 15 тысяч рублей. Самый дорогой - iPhone XS Max.