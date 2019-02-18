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18.02.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимире арестован водитель, протаранивший "живой щит"

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Суд Владимира удовлетворил ходатайство следствия и поместил 28-летнего водителя, протаранившего "живой щит", в СИЗО до 14 апреля. Против молодого человека возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ).

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Напомним, 9 февраля экипажи ДПС преследовали на трассе М-7 "Волга" автомобиль Skoda, проигнорировавший приказ остановиться. Иномарка опасно маневрировала и многократно нарушала ПДД. Для ее поимки на стационарном посту полицейские выстроили "живой щит" из гражданских автомобилей. Skoda притормозила, затем объехала импровизированную баррикаду по обочине, повредив четыре машины, и продолжила бегство. Остановить ее удалось лишь на въезде во Владимир. За рулем оказался 28-летний таксист из Волгограда, он утверждает, что на выезде с заправки потерял память и не помнит, что происходило дальше. Экспертиза показала, что водитель трезв.

- По постановлению следователя судебные эксперты оценят состояние здоровья подозреваемого, - рассказала представитель управления СК по Владимирской области Ирина Минина.

Тем временем приехавшая во Владимир комиссия МВД оценивает законность действий полицейских. Проверяющих интересует, почему дорогу не перегородили служебными автомобилями ГИБДД или не использовали для остановки нарушителя барьеры и ленты с шипами, имевшиеся на стационарном посту ДПС.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир
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