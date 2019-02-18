Спасенный в Магнитогорске младенец пройдет индивидуальную реабилитацию

Спасенному из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске годовалому Ване Фокину составят индивидуальный план реабилитации. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве региона заявил губернатор Борис Дубровский.

- Мы все счастливы, что ребенок не просто выжил, но и практически полностью восстановился благодаря усилиям врачей и заботе близких. Прошу проследить, чтобы Ване обеспечили дальнейшее сопровождение, необходимые реабилитационные мероприятия, чтобы у семьи было все благополучно с обустройством нового жилья и всем необходимым, - подчеркнул губернатор и поставил задачу чиновникам взять семью Фокиных "под крыло".

Как уже сообщала "РГ", в минувшую пятницу Ваня Фокин вместе с мамой вернулся из Москвы, где он проходил лечение после трагедии в Магнитогорске. В аэропорту его еще раз осмотрел врач, подтвердивший, что в стационарном лечении ребенок больше не нуждается и в ближайшее время для него будет составлен индивидуальный план реабилитации. Ранее эту же информацию сообщили и в челябинском минздраве.

В субботу Ване Фокину исполнился годик. Корреспонденты "РГ" побывали в гостях у семьи, выяснили, как она устроилась после потери квартиры со всем имуществом и подарили ей новый пылесос.