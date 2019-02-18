Секретная новинка АвтоВАЗа: что скрывает Lada

Недавно мы сообщали о том, что журналистам программы "Чудо техники" удалось случайно снять на видео секретный автомобиль на линии B0 главного конвейера АвтоВАЗа. Размытая (ради соблюдения коммерческой тайны) пикселями будущая новинка мелькает в кадре на 11-й минуте. Предполагалось, что по конвейеру "прошла" абсолютно новая модель Lada или новый автомобиль альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, построенный на платформе В0.

"Российской газете" стало известно, что за пикселями скрывается Lada Xray Cross с "ниссановским" двигателем HR16 (1,6 л, 114 л.с.) и японским вариатором Jatco JF015E. Вероятнее всего это экземпляр из предсерийной партии, предназначенный для различных тестов.

Внешне такой Xray Cross не имеет отличительных особенностей от обычной кроссовой модификации модели, но любое обновление, которое проходит по конвейеру, сопровождается проектом, СБ и табличкой на борту автомобиля о запрете фото и видео съемки.

Напомним, в конце прошлого года "РГ" сообщала эксклюзивную информацию про Lada Xray Cross с новой коробкой. На линии B0 главного конвейера АвтоВАЗа был собран первый экземпляр из пилотной партии. Большинство испытаний Lada Xray CVT уже успешно прошел, в том числе и в Румынии, где адаптацией японского вариатора Jatco JF015E для Lada занимаются инженеры Renault. Автомобилю нужно пройти весь цикл тестов, калибровок и получить обязательное одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Lada Xray с мотором Nissan и вариатором появится в середине 2019 года, а бестселлер АвтоВАЗа, Lada Vesta, получит аналогичную связку на полгода позже.

К слову, производство "ниссановского" двигателя локализовано на АвтоВАЗе, 1.6-литровый силовой агрегат мощностью 114 л.с. ставился на Lada Xray из первых партий, которые были выпущены в период с конца 2015-го по июль 2016 года.

Кроме того, в январе Минпромторг РФ заявлял, что в рамках специального инвестиционного контракта (СПИКа) АвтоВАЗа предполагается организовать производства бесступенчатой коробки передач, т.е. вариатор будут не импортировать, а производить в России.

За "бесступенчатую" коробку придется доплатить примерно 40 тысяч рублей. Когда как наценка за "роботизированную" трансмиссию (АМТ) "вазовской" разработки для автомобилей семейства Lada Vesta и Xray составляет 25 тысяч рублей.

Вариатор несет в себе двухступенчатый "автомат" - повышающая передача позволяет уменьшить расход, а гидротрансформатор сглаживает недостатки вариатора на пересеченной местности. CVT обеспечивает более плавный и динамичный разгон - без рывков и провалов. Также вариатор значительно экономичнее и тише классических гидротрасформаторных автоматических трансмиссий. Ресурс японского агрегата составляет минимум 250 000 км, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 тысяч км или чаще) и бережной эксплуатации. Jatco JF015F устанавливают на кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Kaptur.

Отметим, на линии В0 выпускают автомобили Lada и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sandero.