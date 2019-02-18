В Госдуме заявили о необходимости вернуть Госавтоинспекции полномочия по согласованию и утверждению схем и проектов организации дорожного движения. Причем места установки камер фотовидеофиксации нарушений также должны быть на этих схемах.

Эту инициативу обнародовал первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По мнению многих депутатов, нынешняя ситуация, когда камеры устанавливают коммерческие организации, когда их прячут в лотках с фруктами, а также маскируют всякими иными способами, приводит только к коммерциализации вынесения наказаний. Речи о безопасности дорожного движения при таком подходе не идет.

Именно по этой причине фракция "Единая Россия" и Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает провести 11 марта общественные слушания "Стратегия безопасности дорожного движения: соответствие скоростного режима и состояния улично-дорожной сети мерам по ужесточению ответственности водителей", сообщил Вячеслав Лысаков. Там и обсудят предложения о возможном увеличении штрафов для водителей. Напомним, 14 декабря правительство РФ поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях и ужесточению штрафов за нарушения Правил. Речь идет об установлении ответственности за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Сейчас за превышение скорости до 20 км/ч не наказывают. До 1 марта предложения должны быть представлены.

По мнению Вячеслава Лысакова, сначала необходимо провести ревизию и аудит федеральных дорог в части обоснованности ограничений скоростного режима и установки систем автоматической фиксации. Кроме того, следует повысить скоростной режим на дорогах, где есть по две полосы для движения в одном направлении. А также убрать все необоснованные ограничения скорости. Контроль и надзор за организацией дорожного движения, как считают депутаты, нужно вернуть в Госавтоинспекцию.

Здравая научная организация движения сделает дороги более безопасными, чем любое повышение штрафов, считают депутаты

Только тогда можно будет говорить о введении новых ограничений и повышении действующих санкций. Все это и предполагается обсудить 11 марта в Госдуме вместе с представителями МВД, Минтранса и экспертов.

По словам Лысакова, количество аварий из-за превышения скорости крайне мало. И все время снижается. А число штрафов растет не из-за того, что водители стали чаще нарушать, а именно по причине увеличения количества камер на дорогах. А также по причине умышленного занижения местными властями скорости на некоторых участках дорог.

В итоге растут доходы регионов, но на дорожную безопасность это никак не влияет. По словам депутата, здравая научная организация движения сделает дороги более безопасными, чем повышение штрафов.

Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит приравнивать к данным камер автоматической фиксации нарушения, выявленные с помощью различных гаджетов. Это позволит в упрощенном порядке выносить постановление в отношении нарушителей.

Однако Вячеслав Лысаков отметил: необходимо, чтобы была возможность через это приложение передавать и съемку, сделанную с помощью видеорегистратора. Он также отметил, что нужно запретить за направление такой информации назначать баллы, очки и давать какие-то пряники тем, кто сообщил о нарушении. Иначе это превратится в бизнес на чужих ошибках.