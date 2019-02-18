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18.02.2019 15:14
Рубрика: Российский автопром

Видео: Aurus приняли участие в соревнованиях на полигоне ФСО

Текст: Валерий Карташов

На автополигоне гаража особого назначения (ГОН) в Подмосковье прошли соревнования по скоростному маневрированию. Программа испытаний предусматривала прохождение змейки, полицейский разворот и другие элементы фигурного вождения. Видеосюжет на эту тему вышел на телеканале "Россия 24". Помимо Aurus в соревнованиях приняли участия и иномарки.

Новые автомобили проекта "Кортеж" появились в кремлевском гараже в 2018 году. Само мероприятия среди "пилотов" ГОНа ежегодно проводятся в феврале. Всего в нынешнем году в соревновании участвовали 16 лучших водителей.

Фото: скриншот с vk.com
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Напомним, 15 февраля официальные дилеры - "Авилон" и "Панавто" - начали принимать заказы на седан Aurus S600 и лимузин Aurus L700. Предварительная стоимость "люксового" S600 будет составлять 10-12 млн рублей.

Седан и лимузин Aurus оснащены силовым агрегатом V8 мощностью 598 л.с. с крутящим моментом в 880 Hм. Машины разгоняются до 100 км за 6 секунд. Расход топлива 15 литров на 100 км в загородном цикле, что является хорошим показателем для тяжёлых автомобилей.

Дебют Aurus Senat и Aurus Senat Limousine состоялся на Московском международном автосалоне-2018. Глобальная премьера Aurus прошла на выставке вооружения IDEX-2019 в ОАЭ, а в марте их покажут на Женевском автосалоне.

В 2019-2020 годах Aurus будут собирать на мощностях "ФГУП НАМИ" в Москве, они позволяют выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству автомобилей подключится завод Sollers в Елабуге, это позволит увеличить объемы их выпуска до 5000 единиц в год. Помимо местного рынка, автомобили Aurus будут поставляться и на экспорт.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Напомним, Aurus начал разрабатывать ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" ещё в конце 2012 года. Создана унифицированная платформа "ЕМП" и линейка премиальных автомобилей на её базе. В полном составе в семейство будет входить: седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл. Не исключено появление кабриолета и купе.

Все семейство машин полноприводное, оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Мотор агрегатирован с 9-ступенчатой российской автоматической трансмиссией KATE R932.

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