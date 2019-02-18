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18.02.2019 14:30
Рубрика: Легковые авто

В Абу-Даби состоялась презентация российского лимузина Aurus

Текст: Николай Грищенко

В Абу-Даби состоялась презентация российского лимузина Aurus. Демонстрация автомобиля прошла в закрытом павильоне Tawazun на международной оборонной выставке IDEX-2019.

Как сообщает ТАСС, первыми Aurus осмотрели министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных арабских эмиратов Абдалла Аль-Нахайян. Они осмотрели белый автомобиль и смогли оценить удобство салона.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Ранее Денис Мантуров отмечал, что Россия рассчитывает организовать в ОАЭ производство ряда моделей люксовых российских автомобилей Aurus на мощностях Tawazun. Эмиратский холдинг Tawazun инвестировал в проект по созданию российских люксовых автомобилей Aurus 110 млн евро.

Кстати, название для автомобиля Aurus выбрано от сочетания слов aurum, что с латыни переводится как золото, и Russia.

Напомним, ФГУП НАМИ разрабатывает проект "Единая модульная платформа" с конца 2012 года. В рамках проекта создана унифицированная модульная платформа и линейка представительских автомобилей на ее базе "Кортеж". В полном составе семейство будет включать седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник, а также мотоцикл.

На лимузинах Aurus ездят президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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#Кортеж