Седан и лимузин Aurus покажут на Женевском автосалоне

В Минпромторге России рассказали о том, что седан и лимузин Aurus примут участие в Женевском автосалоне, который пройдет весной следующего года.

По мнению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, следует ожидать, что премьера Aurus станет заметным событием Женевского автосалона - одной из самых престижных автомобильных выставочных площадок в мире.

Ранее, напомним, стало известно, что автомобили Aurus раскупили еще до начала продаж. Об этом сообщил Вадим Швецов, генеральный директор компании Sollers, которая является индустриальным партнером проекта.

По его словам, ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет.

Мировая премьера автомобилей Aurus состоялась на Московском международном автомобильном салоне 29 августа 2018 года. До этого машины впервые показали публично на инаугурации президента 7 мая.

Напомним, ФГУП НАМИ разрабатывает проект "Единая модульная платформа" с конца 2012 года. В рамках проекта создана унифицированная модульная платформа и линейка представительских автомобилей на ее базе. В полном составе семейство будет включать седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник, а также мотоцикл.