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18.02.2019 12:07
Рубрика: Видео

Видео: Tesla не смогла избежать страшной аварии

Текст: Борис Захаров

В США произошло очередное серьезное ДТП с участием автомобиля Tesla. Портал insideevs.com обнародовал видео с камер наружного наблюдения, установленной на одной из дорог в Майами-Бич (штат Флорида).

На кадрах запечатлен драматический момент - электрический лифтбек Tesla Model S, двигающийся со скоростью 128 миль в час (206 км/ч) пытается проехать перекресток на красный свет и врезается в полноразмерный кроссовер Infiniti, совершающий разворот по правилам. От мощнейшего удара последний буквально взлетает в воздух и останавливается только у ограждения дороги.
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Как сообщили представители местной полиции, инцидент произошел в 1:05 ночи. Непосредственно перед столкновением скорость Tesla снизилась до 93 миль в час (150 км/ч). За рулем Tesla находился 38-летний американец Хосе Мануэль Сото. Он задержан полицией и ему предъявлено обвинение по трем пунктам в вождении, представляющем угрозу для окружающих.

Двое из трех человек, находившихся в автомобили Infiniti, получили серьезные травмы (упоминаются повреждения легких и сотрясения мозга), однако один чудом остался невредимым - местные СМИ публикуют интервью с этим молодым мужчиной, который рассказывает о своем чудесном спасении и недоумевает в связи с опасной езды водителя Tesla.

Интересен и комментарий, который уже успел разместить в Twitter основатель компании Tesla Илон Маск. По его словам, Model S, участвовавшая в ДТП, совершенно точно не двигалась в автономном режиме, поскольку система не допускает его активации на столь высоких скоростях. В то же время, по словам Маска, если бы Хосе Мануэль Сото придерживался скоростного режима, то "автопилот" Tesla совершенно точно предотвратил бы аварию, запустив процесс автоматического торможения. О подобном сценарии "РГ", кстати, уже рассказывала.

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