Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян

Второе по счету суперлуние в 2019 году, которое случится в ночь на 19 февраля, не должно повлиять на самочувствие россиян, передает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача Виктора Калугина.

Он пояснил, что само по себе наличие полнолуния и суперлуния никак не отразится на людях, отметив, что воздействие на здоровье может быть при перепадах атмосферного давления.

- Вот гипертоникам лучше купить барометры и отслеживать их, - посоветовал специалист.

С ним полностью согласен и астроном Сергей Попов.

- Простой горожанин даже не заметит, что Луна будет немного больше нормы, - рассказал ученый.

Напомним, сегодня ночью суперлуние и перигей (самое мощное приближение Земли к Солнцу) почти совпадут. Первое суперлуние в этом году россияне могли наблюдать 21 января.