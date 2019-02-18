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18.02.2019 16:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян

Текст: Оксана Грибанова
Фото: REUTERS/Mike Blake Фото: REUTERS/Mike Blake
Фото: REUTERS/Mike Blake

Второе по счету суперлуние в 2019 году, которое случится в ночь на 19 февраля, не должно повлиять на самочувствие россиян, передает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача Виктора Калугина.

Он пояснил, что само по себе наличие полнолуния и суперлуния никак не отразится на людях, отметив, что воздействие на здоровье может быть при перепадах атмосферного давления.

Фото: AP Photo/Alik Keplicz
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- Вот гипертоникам лучше купить барометры и отслеживать их, - посоветовал специалист.

С ним полностью согласен и астроном Сергей Попов.

- Простой горожанин даже не заметит, что Луна будет немного больше нормы, - рассказал ученый.

Напомним, сегодня ночью суперлуние и перигей (самое мощное приближение Земли к Солнцу) почти совпадут. Первое суперлуние в этом году россияне могли наблюдать 21 января.

Общество Космос
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