Задержанный за кражу картины Куинджи признал вину и объяснил свой поступок

Денис Чуприков, задержанный за кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", признал себя виновным. Сегодня Мосгорсуд рассматривает вопрос о законности ареста Чуприкова.

В своем выступлении по видеосвязи мужчина рассказал о чистосердечном признании.

- Вину полностью признаю, я написал чистосердечное признание, - цитирует РИА Новости Чуприкова.

Он также объяснил свои мотивы. По словам Чуприкова, своими действиями он хотел "привлечь внимание к себе".

Напомним, в конце января в Москве из инженерного корпуса Третьяковской галереи на глазах у посетителей украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Сотрудники МВД и ФСБ России по горячим следам задержали подозреваемого в дерзком похищении. 31-летний злоумышленник пытался скрыться с украденным в Московской области.