Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: Toyota выкинула на обочину дерзко подрезавшую ее Honda CR-V 13:40
Арабский фонд получит 36% в компании-производителе Aurus 13:17
Секретная новинка АвтоВАЗа: что скрывает Lada 13:04
Renault модернизировала Duster для России 12:27
18.02.2019 14:21
Рубрика: Коммерческий транспорт

Запорожский завод переключился на выпуск корейских тракторов

Текст: Борис Захаров
Фото: Анатолий Струнин / ТАСС Фото: Анатолий Струнин / ТАСС
Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Украинский ЗАЗ, прекративший в конце прошлого года выпуск легковых автомобилей, возобновил работу как производитель агротехники.

Как сообщил посол Республики Южная Корея в Украине Ли Янг-Гу, на предприятии налажена крупноузловая (отверточная) сборка колесных тракторов марки LS Tractor. Такие автомобили импортируются на Украину с конца 2017 года и несколько раз выставлялись на различных локальных автомобильных выставках страны. В планах - приблизиться к промышленной CKD-сборке. Новые тракторы уже реализуются через сеть "УкрАвто".

Фото: И. Кропивницкий / РИА Новости
Один автомобиль за год. Как Украина убила свой автопром

Как рассказали представители Запарожского автозавода, первыми на конвейер предприятия встанут модели с двигателями мощностью 80 л.с., затем - более мощные модели (110-140 л.с.), а также минитрактор для небольших фермерских хозяйств с открытой кабиной. Цены на самый доступную модель корейского трактора начинаются с 38 тысяч долларов. Более мощные тракторы обойдутся значительно дороже. Названы цены от 70 тысяч долларов.

Марка LS Tractor является дочерним предприятием корейского машиностроительного концерна LG Heavy. Продукция этого автомобильного бренда реализуется в более чем в 40 странах мира. В числе преимуществ корейской техники такого типа называют малошумную работу двигателя, мощные фары, удобное сидение, гидроусилитель руля и современная коробка передач, а также наличие трехточечной сцепки с позиционным управлением. Кроме того, такие тракторы позволяют использовать широкий спектр шин, в зависимости от сферы их применения.

Секретная новинка АвтоВАЗа: что скрывает Lada
Внедорожник за миллион: УАЗ "Патриот" или подержанные иномарки
#автомобили