Запорожский завод переключился на выпуск корейских тракторов

Украинский ЗАЗ, прекративший в конце прошлого года выпуск легковых автомобилей, возобновил работу как производитель агротехники.

Как сообщил посол Республики Южная Корея в Украине Ли Янг-Гу, на предприятии налажена крупноузловая (отверточная) сборка колесных тракторов марки LS Tractor. Такие автомобили импортируются на Украину с конца 2017 года и несколько раз выставлялись на различных локальных автомобильных выставках страны. В планах - приблизиться к промышленной CKD-сборке. Новые тракторы уже реализуются через сеть "УкрАвто".

Как рассказали представители Запарожского автозавода, первыми на конвейер предприятия встанут модели с двигателями мощностью 80 л.с., затем - более мощные модели (110-140 л.с.), а также минитрактор для небольших фермерских хозяйств с открытой кабиной. Цены на самый доступную модель корейского трактора начинаются с 38 тысяч долларов. Более мощные тракторы обойдутся значительно дороже. Названы цены от 70 тысяч долларов.

Марка LS Tractor является дочерним предприятием корейского машиностроительного концерна LG Heavy. Продукция этого автомобильного бренда реализуется в более чем в 40 странах мира. В числе преимуществ корейской техники такого типа называют малошумную работу двигателя, мощные фары, удобное сидение, гидроусилитель руля и современная коробка передач, а также наличие трехточечной сцепки с позиционным управлением. Кроме того, такие тракторы позволяют использовать широкий спектр шин, в зависимости от сферы их применения.