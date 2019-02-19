В Англии нашли богатый римский клад Года четырех императоров

В Великобритании на территории графства Южный Йоркшир нашли клад монет, относящихся к уникальному периоду в истории Римской империи - Году четырех императоров.

Как сообщает The History Blog, клад находился в небольшом глиняном горшке. Он состоит из 78 монет динариев - серебряных римских монет.

Сообщается, что более крупный подобный клад был найден в Великобритании в 2015 году, когда в большом глиняном сосуде было обнаружено 440 серебряных динариев.

Однако новая находка признана уникальной. Дело в том, что все обнаруженные монеты датируются 68-69 гг. н.э. Этот период времени вошел в историю как Год четырех императоров.

Он начался с восстания против Нерона, который покончил с собой. После него на римском престоле в течение всего одного года сменилось четыре правителя: Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан.

Первые трое правили по несколько месяцев. Веспасиан стал императором в июле 69 года и занимал престол на протяжении 10 лет. Он же основал династию Флавиев.

Клад уже официально объявлен сокровищем. Эксперты из Британского музея оценили его рыночную стоимость в 62 тысячи фунтов стерлингов.

Приоритетным правом на покупку монет, согласно местному законодательству, обладает музей Йоркшира.