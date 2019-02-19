Новости

Донские чиновники стерли мусор в фоторедакторе 16:40
Прокуратура организовала проверку ДТП под Ростовом 16:33
В БиГ среди потока мигрантов начали выявлять террористов 16:32
В КБР завели дело на полицейского, подбросившего оружие перед обыском 16:23
Что происходит на закрытых станциях Сокольнической линии метро 16:18
В Черное море вошли корабли НАТО 16:09
Путин отметил важную роль отцов в семье 16:03
Сериал "Каратель" закрывают после второго сезона 16:00
Honda закроет завод в Европе 16:00
Курганских школьников накормили странным мясом 15:58
В Крым к 23 февраля вернутся морозы и снегопады 15:56
На Урале воспитатель заперла ребенка в веранде детского сада 15:55
Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО 15:55
СК проверит факт выселения 92-летнего инвалида в Татарстане 15:53
В Англии нашли богатый римский клад Года четырех императоров 15:50
13-летний сын Децла Антоний не одобрил идею снять фильм об отце 15:45
Число пострадавших в ростовском ДТП выросло до 13 человек 15:34
Китай превратит район Гонконга и Гуанчжоу в регион экстра-класса 15:34
Путин встретится с Нетаньяху 21 февраля 15:30
Рекордный пассажиропоток отмечен на МЦК из-за закрытия части "красной" ветки 15:24
Литературовед Евгений Марцинкевич скончался в Петербурге 15:22
Открыта "река" из четырех тысяч звезд 15:19
Renault Arkana испытали на льду 15:16
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика 15:15
Каширское шоссе в Подмосковье начнут расширять в 2020 году 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 15:50
Рубрика: Культура

В Англии нашли богатый римский клад Года четырех императоров

Текст: Денис Передельский
Фото: Warwickshire County Council Фото: Warwickshire County Council
Фото: Warwickshire County Council

В Великобритании на территории графства Южный Йоркшир нашли клад монет, относящихся к уникальному периоду в истории Римской империи - Году четырех императоров.

Как сообщает The History Blog, клад находился в небольшом глиняном горшке. Он состоит из 78 монет динариев - серебряных римских монет.

Фото: AFP
Найдена гробница представителя элиты инков

Сообщается, что более крупный подобный клад был найден в Великобритании в 2015 году, когда в большом глиняном сосуде было обнаружено 440 серебряных динариев.

Однако новая находка признана уникальной. Дело в том, что все обнаруженные монеты датируются 68-69 гг. н.э. Этот период времени вошел в историю как Год четырех императоров.

Он начался с восстания против Нерона, который покончил с собой. После него на римском престоле в течение всего одного года сменилось четыре правителя: Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан.

Первые трое правили по несколько месяцев. Веспасиан стал императором в июле 69 года и занимал престол на протяжении 10 лет. Он же основал династию Флавиев.

Клад уже официально объявлен сокровищем. Эксперты из Британского музея оценили его рыночную стоимость в 62 тысячи фунтов стерлингов.

Приоритетным правом на покупку монет, согласно местному законодательству, обладает музей Йоркшира.

Археологи обнаружили остатки первых построек Севастополя
В Выборге раскрыли тайну подземного хода в средневековый замок
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил важную роль отцов в семье
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа