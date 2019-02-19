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19.02.2019 14:55
Рубрика: Культура

Найдена гробница представителя элиты инков

Текст: Денис Передельский
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Перуанские археологи при раскопках на севере страны обнаружили гробницу, в которой был похоронен влиятельный представитель доколумбовой империи инков.

Об открытии рассказывает Phys.org. Находка была сделана при раскопках на археологическом участке Mata Indio в северном регионе Ламбек.

Фото: iStock
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Ученые предполагают, что гробница была возведена доколумбовый период представителями цивилизации инков. На это указывают ритуальные предметы, найденные в захоронении.

В частности, были обнаружены раковины морских колючих устриц вида Spondylus. Археологи говорят, что такие предметы типичны для захоронений благородных инков, принадлежавших к элите империи.

Подобные раковины не раз находили в могилах влиятельных людей, построенных в период с XII по XVI века. Ученые отмечают, что на протяжении прошедших столетий обнаруженная гробница не раз была разграблена мародерами.

Несмотря на это, удалось найти несколько ценных артефактов, например, керамические сосуды. Внимания заслуживает и архитектура сооружения. В стенах гробницы были высечены углубления для размещения идолов.

К слову, само захоронение расположено на расстоянии около 2000 км от Куско - столицы империи инков.

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