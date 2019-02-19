В Британии раскопали огромный 6000-летний дом

Археологи подтвердили, что обнаруженный на территории Шотландии дом возрастом около 6000 лет является крупнейшим подобным объектом эпохи неолита, найденным в Британии.

Об открытии рассказывает The Scotsman. Руины древнего поселения были обнаружены близ города Ангуса в Шотландии. Археологи раскопали остатки двух больших залов, которые находились в одном доме.

Вероятно, это было жилище для большого количества людей. Анализ собранных данных подтвердил, что найденный дом - крупнейший из всех открытых в Британии жилых зданий эпохи неолита.

Его возраст оценивается примерно в 6000 лет. В ходе раскопок было обнаружено большое количество артефактов, например, фрагменты керамических чаш.

Однако главной находкой стал позолоченный наконечник копья, а также бронзовый меч в деревянных ножнах. Эксперты уже изготовили их реплики. Кроме того, были найдены ювелирные изделия, в том числе часть браслета.

Анализ также показал, что зал большего размера люди перестали использовать около 3500 года до н.э., а зал меньшего - около 3000 года до н.э.