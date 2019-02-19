Президент Беларуси поздравил митрополита Павла с днем рождения

Сохраняя высокие традиции гуманизма и милосердия, православная церковь занимает достойное место в суверенном государстве, говорится в поздравлении, которое Александр Лукашенко направил митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, патриаршему Экзарху всея Беларуси по случаю его 67-летия. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Пусть и в дальнейшем растет и крепнет авторитет православия, которое является нравственным и моральным идеалом для многих людей, вдохновляя их на созидательный труд", - отмечается в поздравлении. Лукашенко пожелал патриаршему Экзарху доброго здоровья и успехов в осуществлении всех замыслов на благо церкви и белорусского народа.

Митрополит Павел, по сообщению местных источников, родился в Караганде в семье рабочих. Окончил Московскую духовную семинарию, а также Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, наместником Псково-Печерского монастыря, епископом Зарайским, управляющим Патриаршими приходами в США и временно в Канаде, епископом Венским и Австрийским, архиепископом Рязанским и Касимовским.

Решением Священного Синода в октябре 2011 года ему был присвоен титул "Рязанский и Михайловский". 8 октября 2011 года возведен в сан митрополита.