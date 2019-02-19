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19.02.2019 19:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава нижегородской псевдолечебницы осужден за похищение людей

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)

В Нижегородской области руководитель реабилитационного центра признан виновным в похищении граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, приговором суда 31-летнему руководителю центра (располагался в деревне Ройка Кстовского района) назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Это уже второй вердикт за месяц, вынесенный в отношении организаторов псевдолечебниц: 22 января к различным срокам лишения свободы приговорены "сотрудники" аналогичного центра, который "работал" в деревне Дуденево Богородского района.

Осуждены организаторы нижегородского "центра реабилитации" наркоманов

Следствием и судом установлено: в 2017 году подсудимый, располагая информацией о том, что зависимые от алкоголя или наркотических веществ лица не желают проходить курсы социальной реабилитации, за денежное вознаграждение похищал таких людей по просьбам их родственников и доставлял к месту "лечения" в Ройку.

Так, в январе 2017-го подсудимый совместно с подельником похитил из квартиры дома по проспекту  Чкалова в Дзержинске 38-летнего мужчину, за что получил от родственницы 8 тысяч рублей.

В июле того же года он совместно с соучастником из квартиры дома по улице Гороховецкая в  Нижнем Новгороде похитил 35-летнего наркозависимого гражданина. Для подавления его воли подсудимый ввел инъекцию с веществом, которое оказывает транквилизационный эффект. В данном случае за "помощь" он получил 5 тысяч рублей.

Ежемесячное содержание наркозависимых в центре обходилось родственникам в 30 тысяч рублей. Так называемые реабилитанты удерживались на территории центра и вынуждены были подчиняться правилам, согласно которым не имели возможности покидать "лечебницу".

При этом, как установили следователи, у подсудимого не было медицинского образования.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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