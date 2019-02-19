От "училки" из Нижнего Новгорода досталось блогеру Дудю

Нижегородская учительница русского языка Татьяна Гартман , которая рассказывает на личном видео-канале " Училка vs TV ”, как нужно правильно говорить по-русски, на этот раз разобрала речевые ошибки известных блогеров.

Татьяна уверена: когда у человека многомиллионная аудитория, и акцент в своих публичных выступлениях ведущий делает не на глупые выходки и шутки ниже пояса, а на достойное содержание, он обязан говорить грамотно.

С таким посылом досталось известному блогеру Юрию Дудю. Гартман привела его обращение к собеседнику: "Как вы готовились к этой роли? Где вы черпАли материал?".

"Начнем с того, что материал обычно чЕрпают, а не черпАют", - начала "училка".... Но, по ее словам, с этим оказался не согласен Михаил Галустьян, который в блоге: "Осторожно, Собчак!" сказал: "Каждый для себя черпАет свою какую-то информацию..."

Гартман настаивает: "Не черпАет, а чЕрпает". В этом слове ударение во всех формах падает на "Е" в корне. В однокоренных глаголах с разными приставками тоже: "начЕрпать, отчЕрпать, исчЕрпать".

Но вернемся к Юрию Дудю. Ему, как выяснилось, еще один глагол оказался не по зубам. Блогер сказал Александру Маршалу: "Когда ушел Носков, тогда же группа откупОрилась от Намина?". На что Александр Маршал отвечает: "Что значит откупОрилась?"... "Училка" поддерживает Маршала. Ведь правильно говорить "откУпорилась". "Ударение всегда на "У" в корне слова", - учит Гартман.

Еще один блогер - интервьюер Ирина Шихман - не справилась со склонением существительных.

"Все мужики очень разных возрастОв".

"В слове возраст,- поправляет Татьяна Гартман, - ударение во всех формах ставится на "О" в корне. А для запоминания читаем Пушкина: "Любви все вОзрасты покорны".

А вот парочка, по мнению русиста, "обидных" ошибок от Руслана Осташко.

"...за контрреволюционные преступления в 1921 году было осУждено...". "Не осУждено, а осужденО", - напоминает Гартман.

А на закуску - новое слово от Николая Соболева. "Это абсурд, человек, по ходу, даже не ознАкамливался с содержанием предыдущих эфиров", - сообщает он. "Ознакамливался" - такого слова в русском нет. Зато есть такие, как "ознакомиться и ознакОмляться".

Кроме того, в корне слова вторая гласная всегда "о". Проверочное слово - "знакомый", "знакомиться", а не "знакАмиться",- знакомит с грамотным русским блогера учитель.