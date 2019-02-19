В Смольном прокомментировали волну эвакуаций из-за угроз минирования

В Петербурге более тысячи зданий и сооружений были проверены из-за угроз минирования. Эвакуация затронула около 90 тысяч горожан и туристов, при этом ни одно из сообщений не подтвердилось, сообщает петербургский комитет по вопросам законности и правопорядка.

В комитете отметили, что у городских структур, полиции, регионального управления МЧС и других профильных ведомств достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными ситуациями.

Тем не менее, волна сообщений о возможных минированиях общественных зданий привела к тому, что более чем 20 школах были приостановлены занятия. После проверок часть учебных заведений снова открылись.

Также продолжил работу после эвакуации Дворец творчества юных, где сосредоточено большое количество кружков и секций. Анонимный сигнал поступил в учреждение утром, проверка затронула только Аничков лицей, базирующийся в одном из корпусов комплекса.

Анонимные угрозы получил и "Экспофорум". После проверки более 400 сотрудников комплекса вернулись на свои рабочие места.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах также поступили в гиперамаркеты и торговые центры во всех районах города.