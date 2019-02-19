В новой версии Android исчезнет кнопка "Назад"

Владельцев Android-гаджетов ждет сюрприз: в новой версии операционной системы, скорее всего, не будет кнопки "Назад".

Эту особенность обнаружили авторы портала XDA Developers. Они записали видео, в котором показали управление гаджетами с Android 9 Pie и Android Q.

В первом случае управление, как известно, частично заимствовано у iPhone: карусель программ в режиме многозадачности можно вызвать свайпом вверх. Внизу экрана есть кнопка "Назад", с помощью которой можно прокручивать приложения. Многие пользователи жаловались, что делать это неудобно.

В новой версии ОС (предварительная сборка, датируемая январем) кнопка "Назад" отсутствует. Переключение между программами происходит с помощью свайпа по кнопке "Домой". Анимация переходов при этом стала более плавной и быстрой.

Войдет ли это новшество в первую версию Android Q, станет известно в мае. Презентовать новую ОС Google планирует на ежегодной конференции для разработчиков в калифорнийском Маунтин-Вью. Известно, что в Android Q появится новая темная тема, которая поможет снизить нагрузку на глаза и увеличить время работы аккумулятора мобильного устройства.