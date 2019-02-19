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В Сети появилось еще одно посмертное музыкальное видео Децла

Поп-музыка
    19.02.2019, 17:10
Текст:   Олег Усков

На YouTube обнародовано еще одно посмертное видео скончавшегося в этом месяце в возрасте 35 лет российского рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого.

Расслабленный лирико-эротический трек Dope, в припеве содержащий строчки "у-у-у-у, дай мне снять с тебя платье, платье в кровати", обнародован в том числе на канале исполнителя Marrell'а (Марка Шинкевича), коллаборацией Децла с которым композиция и является.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Трек не нов: Marrell и Децл записли его для альбома MXXXIII (10:33), который вышел еще в 2014 году. Но тогда композиция, что называется, не выстрелила.

"Кирилл делал на Dope большие ставки, но когда она вышла на его альбоме, люди проигнорировали ее. Клип не выходил по разным причинам, в том числе и из-за недоснятых кадров, про которые он говорил в интервью. Когда по интернету пошли отрывки съемок Dope, люди также мало обращали внимания на все это. Но когда Кирилла не стало, все его альбомы подлетели в iTunes и заняли все позиции в первой десятке. Фанаты Кирилла начали атаковать меня комментариями и сообщениями, мол, где же клип, они прямо требовали его. Где ж вы раньше все были? Когда вы были так нужны Кириллу своей поддержкой в его творчестве. Это говорит о том, что люди не ценят творцов при жизни, а после того как творцы уходят, людям резко становится интересно все, что связано с этим человеком", - возмущенно пишет Марк в соцсетях.

Заключая: "Обидно, что только смерть человека способна привлечь внимание тех, кто о нем забыл, кто был с ним в ссоре, кому было плевать на него. Цените человека при жизни, ему это так нужно. Это урок всем нам!".

По словам музыканта, он собрал клип из того, что смог достать. И эти кадры "должны порадовать глаза поклонников Кирилла".

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний сын Децла Антоний осудил идею снять про отца фильм, автора проекта заклеймив как афериста и самозванца.

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