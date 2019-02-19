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Рубрика: Видео

Видео: голландские блогеры поставили на Opel второй руль

Текст: Вадим Давыденко

Демократия, плюрализм и коллегиальность хороши во многих сферах человеческой деятельности, кроме, пожалуй, действий армии во время войны и вождения транспортных средств. Принимать решение о том, в какую сторону вращать баранку перед перекрестком и когда жать изо всех сил на тормоз, должен все-таки один человек, а не коллективный разум.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Проверить этот тезис на практике вслед за российскими коллегами решились и отчаянные голландские блогеры-автоэкспериментаторы из мастерской MasterMilo82. Непрерывно смеясь и слишком оживленно для трезвых людей размахивая руками, они рассинхронизировали передние колеса и сконнектили переднее правое колесо с дополнительным рулем на переднем пассажирском сидении.

А затем был тест-драйв в стиле "кто в лес, кто по дрова": оба рулевых крутили свои баранки куда в голову взбредет и бедный Opel выписывал по полигону невообразимые вензеля с завитушками, но ехал всё-таки не туда, куда хотели водители. Страшно подумать, что будет, если еще два руля поставят на задние сидения пассажирам.

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#видео #авто