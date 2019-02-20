Экс-глава МИД Японии: Лавров опытный и уверенный в себе дипломат

Глава МИД России Сергей Лавров является опытным и уверенным в своих силах дипломатом. Такую характеристику руководителю российского внешнеполитического ведомства дал экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, который в настоящее время возглавляет политсовет правящей Либерально-демократической партии страны. Политику прочат премьерское кресло после ухода с поста Синдзо Абэ.

"Впервые мы (с Сергеем Лавровым - прим. "РГ") встретились в апреле 2013 года в японском посольстве в Лондоне", - рассказал Фумио Кисида в интервью деловому изданию "Никкэй симбун".

По словам политика, это место имеет историческое значение, так как именно там шли советско-японские переговоры о заключении Совместной декларации 1956 года. Бывший министр иностранных дел Японии тогда угощал российского коллегу блюдами японской кухни.

За обедом министры провели три с половиной часа. Фумио Кисида отметил, что они с Сергеем Лавровым пили сакэ и обсуждали территориальную проблему. В тот день, подчеркнул японский политик, у Лаврова была запланирована встреча с госсекретарем США Джоном Керри. Кисида очень удивился, когда Сергей Лавров сказал, что "ничего страшного, если американец подождет". После этого российский министр продолжил пить сакэ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Ожидается, что первые лица государств в очередной раз встретятся в июне в Осаке, где пройдет саммит G20.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел очередной раунд переговоров со своим японским коллегой Таро Коно. Общение состоялось 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Японская сторона рассчитывает, что руководитель МИД России в ближайшее время сможет нанести визит в Токио для продолжения консультаций по мирному договору.