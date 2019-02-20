Эксперт: Рост ПДК станет ударом по нацпроектам "Экология" и "Здоровье"

"Позитивный эффект от перехода промышленности на строгие природоохранные стандарты должен вывести промышленные города и регионы из ситуации экологического бедствия, - заявил Владимир Путин. - Необходимо установить строгую ответственность и зафиксировать все это в законе. Знаю, что влиятельные лоббисты стараются притормозить этот процесс. Но так не может продолжаться бесконечно…"

Именно на такие лоббистские действия указывали активисты-экологии в обращении к генеральному прокурору Юрию Чайке и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, а также в материалах для "Российской газеты". Ответ, как должно реагировать, - в послании президента.

"При принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, а интересами всего народа, - напомнил "забывчивым" чиновникам президент Путин и обратился к законодателям: - Прошу принять закон в весеннюю сессию. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну".

"Российская газета", в свою очередь, обратилась за комментарием к доктору химических наук, известному экологу и руководителю с большим опытом природоохранной деятельности Александру Александровичу Соловьянову. В 1996-2000 годах он был заместителем председателя Государственного комитета РФ по охране окружающей среды и Главным государственным инспектором Российской Федерации по охране природы. А сейчас работает во ВНИИ охраны окружающей среды, курирует деятельность научно-методических центров "Экоэкспертиза" и "Технология".

Экологи бьют тревогу, глава государства дает прямые поручения, а Роспотребнадзор санкционирует снижение требований к ПДК. Как такое возможно?

- Вообще это не редкий прием, когда облеченные властью персоны улучшают показатели своей деятельностью, корректируя нормативную или методическую базу, - прокомментировал публикацию "РГ" известный среди экологов и в кабинетах минприроды эксперт. - По крайней мере, два раза у нас менялись критерии отнесения отходов к классам опасности, что автоматически снижало объемы образования более вредных веществ. Несмотря на то, что определение значения ПДК требует достаточно длительной и сложной работы, то есть этот показатель считается строго научно обоснованным, его легко меняли в сторону увеличения, если этого требовали интересы промышленности.

Например, еще в СССР в конце 1980-х годов ПДК хлоропрена увеличили на порядок "по просьбе трудящихся", поскольку это снимало ряд экологических проблем для НПО "Наирит" в столице Армении Еревана.

К такой политике, считает профессор Соловьянов, можно было бы отнестись снисходительно, если бы загрязнение окружающей среды не слишком влияло на состояние здоровья населения России. Но это, к сожалению, не так.

В подтверждение своих слов эксперт сослался на резолюцию международного форума "Здоровье человека и экология-2018", который проходил в октябре 2018 года в Москве. Уже тогда было отмечено следующее: "Загрязнение атмосферного воздуха в России приводит к 30-50 тысячам случаев дополнительных смертей в год, это составляет 2-3 процента от общего числа летальных исходов. В приоритетный список городов с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха входит 51 населенный пункт с общим населением 19 миллионов человек.

Значительное ухудшение здоровья жителей страны, связанное с загрязнением атмосферного воздуха, проявляется во многих населенных пунктах России. Города Салават, Стерлитамак, Уфа, Мончегорск, Никель, Каменск-Уральский, Кунгур, Вольск, Красноуральск, Кировоград, Магнитогорск и Карабаш далеко не исчерпывают весь список неблагополучных населенных пунктов.

- Таким образом, снижая показатели опасности загрязняющих веществ, мы автоматически ухудшаем отношение к превентивным и реабилитационным мерам, обязательным для поддержания необходимого уровня экологической безопасности на территории страны, - заключил Александр Соловьянов.