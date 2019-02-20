Эксперты прокомментировали поручения об экономических расследованиях

Александр Хуруджи, глава Ассоциации защиты бизнеса, омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей:

- Проблемы, возникающие при расследовании экономических преступлений, о которых в послании Федеральному Собранию говорил президент России Владимир Путин, мы ранее неоднократно обозначали и приводили свои подсчеты по теме, сколько людей из-за ареста предпринимателей остаются без работы, какой урон это дает это экономике. Мы рады, что наши тезисы услышали. Теперь важно, чтобы темп по подготовке законодательных изменений был очень высоким.

Практика же применения может быть внедрена мгновенно, если есть воля государства. Сейчас получается, что воля первого лица государства обозначена, необходимо теперь мониторить, как ее будут реализовывать на практике.

Мы сейчас силы ассоциации защиты бизнеса, института уполномоченного по правам предпринимателей пустим на то, чтобы смотреть, как на практике будет реализовываться это поручение президента.

Необходимо начать менять ситуацию даже в рамках существующих законов, не дожидаясь законодательных изменений, которые понадобятся. Дело в том, что в настоящее время нарушается самый главный принцип, поскольку предприниматель не должен вообще оказываться в СИЗО. Если же он там все-таки оказался, то не должно быть ситуаций, когда следователь уходит в отпуск, а у бизнесмена-бедолаги за это время отжимают бизнес.

Я рад, что из уст президента все прозвучало предельно четко и предельно понятно. Теперь ждем, когда поручение будет реализовано на практике. И мы готовы в этом всецело помогать, всех активистов подключим, многие из которых, кстати, сами прошли испытание незаконным уголовным преследованием.

Роман Скляр, управляющий партнер юридической фирмы "Интеллектуальный капитал":

- Проблема, заключающаяся в том, что обвиняемые в совершении преступлений, в том числе экономических, до приговора суда могут содержаться под стражей необоснованное длительное время, назрела уже довольно давно. Закон на сегодняшний день не связывает применение такой меры пресечения как заключение под стражу с видом преступления. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Исключение составляют так называемые предпринимательские статьи, которые четко проименованы в законе. Но следственные органы легко обходят данную норму, указывая, что преступление (как правило, мошенничество) совершено не в сфере предпринимательской деятельности.

Другой проблемой, о которой говорил президент, является продление срока содержания под стражей - по закону такой срок во время расследования преступлений не может превышать 2 месяцев и может быть продлен до 6, до 12, а в некоторых случаях до 18 месяцев. Однако очень часто продление сроков содержания под стражей происходит без веских на то причин, расследование дела может стоять на месте, следственные действия не производиться, а человек будет продолжать сидеть.

В большей части случаев причиной является сама система расследования преступлений, очень высокая нагрузка на следователей, когда следователь фактически не успевает расследовать дело в срок, а обвиняемый должен находиться все это время в СИЗО. Но бывает и так, что обвиняемый отказался от дачи показаний, чем затруднил ход расследования. В этом случае следователь может его повторно допросить только после получения от обвиняемого ходатайства об этом. Ходатайство не поступает, следователь медленно расследует дело, обвиняемый сидит в СИЗО, фактически не принимая участие в расследовании.

Инициатива, выдвинутая президентом, является очень своевременной, но реализовать её на практике будет трудно. Никто не захочет отпускать обвиняемого, который отсидел в СИЗО 2 месяца и не сознался в совершении преступления. Здесь важна четкая работа судов, необходимо выработать критерии, понятные участникам уголовного процесса как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Должно быть всем ясно, когда суд должен соглашаться с ходатайством следователя об аресте, а когда нет.