Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

В Гостином дворе началось ежегодное обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, над содержанием Послания, помимо соответствующих подразделений администрации президента, работал сам Путин.

В прошлом году глава государства выступал 1 марта в Манеже. Тогда в обращение была включена специальная интерактивная часть, посвященная новейшим российским вооружениям.

На вопрос о том, будет ли и на этот раз интерактив, Песков затруднился ответить: "Пока не готов ответить. Подготовка главным образом ведется в плане контентной работы".

В этом году на мероприятие аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.

Сайт "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.