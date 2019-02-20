Минфин продал ОФЗ почти на 33 млрд рублей

Минфин разместил на трех недельных аукционах в среду облигаций федерального займа (ОФЗ) на 32,89 миллиарда рублей. На третьем аукционе 20 февраля министерство предлагало инвесторам выпуск "инфляционных" ОФЗ с погашением в феврале 2028 года. Объем предложения составил 5,169 миллиарда рублей, но разместить удалось бумаг на 4,569 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 3,22 процента годовых.

Ранее в среду Минфин проводил еще два аукциона по ОФЗ. На первом министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года. Объем спроса на него превысил 32 миллиарда рублей, но Минфин разместил бумаг только на 9,691 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых.

На втором аукционе в среду министерство продало ОФЗ на 18,627 миллиарда рублей при спросе в 42,624 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность этого выпуска с погашением 20 июля 2022 года составила 8,07 процента годовых.

На прошлой неделе ведомство привлекло рекордные за последние восемь лет 40,5 миллиарда рублей. Тогда же министерство отказалось от практики установки лимитов предложения на недельных аукционах. 6 февраля Минфин продал ОФЗ на 35 миллиардов рублей.