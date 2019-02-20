Новости

Эксперт: Эстония готовится к войне 18:39
Благодаря программе "Земский доктор" в Заполярье приехали 39 медиков 18:22
Лавров: Оппозиция Венесуэлы призывает США к вмешательству в дела страны 18:01
Видео: байкер-нарушитель не смог скрыться от полицейских 18:00
Совет законодателей обсудит реализацию Послания 17:58
Уголовное дело возбудили после гибели чемпиона по рукопашному бою 17:57
Биолог: Новый прибор покажет, есть ли жизнь на Марсе 17:57
Умер актер Леонид Сенченко 17:55
Сочинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах 17:53
Чемпионат Европы по биатлону стартовал под Минском 17:50
В Чувашии задержана сестра министра финансов республики 17:47
80-летнее письмо помогло найти более сотни пропавших артефактов 17:37
Вертолет забрал двоих детей после крупного ДТП в Москве 17:30
Андрей Воробьев назвал послание президента стратегически важным 17:26
Появился трейлер исторического детектива "Ростов" 17:26
Минфин продал ОФЗ почти на 33 млрд рублей 17:23
Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" 17:21
В России выйдет китайский плутовской роман о приключениях царя обезьян 17:19
Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными 17:08
Chery даст на кроссовер Tiggo 7 расширенную гарантию на кузов и ЛКП 17:04
На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом 17:03
В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне 16:55
На Кубани возбудили дело после гибели в ДТП сотрудницы полиции 16:50
В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху 16:45
В Карелии в отпуск по уходу за ребенком ушли 29 отцов и один дедушка 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 17:23
Рубрика: Экономика

Минфин продал ОФЗ почти на 33 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин разместил на трех недельных аукционах в среду облигаций федерального займа (ОФЗ) на 32,89 миллиарда рублей. На третьем аукционе 20 февраля министерство предлагало инвесторам выпуск "инфляционных" ОФЗ с погашением в феврале 2028 года. Объем предложения составил 5,169 миллиарда рублей, но разместить удалось бумаг на 4,569 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 3,22 процента годовых.

Фото: РИА Новости
Минфин: В регионах вырастет долговая нагрузка

Ранее в среду Минфин проводил еще два аукциона по ОФЗ. На первом министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года. Объем спроса на него превысил 32 миллиарда рублей, но Минфин разместил бумаг только на 9,691 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых.

На втором аукционе в среду министерство продало ОФЗ на 18,627 миллиарда рублей при спросе в 42,624 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность этого выпуска с погашением 20 июля 2022 года составила 8,07 процента годовых.

На прошлой неделе ведомство привлекло рекордные за последние восемь лет 40,5 миллиарда рублей. Тогда же министерство отказалось от практики установки лимитов предложения на недельных аукционах. 6 февраля Минфин продал ОФЗ на 35 миллиардов рублей.

Экономика Макроэкономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны