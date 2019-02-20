Названы 15 самых популярных китайских автомобилей в России

Самым популярным китайским автомобилем в России в 2018 году стал кроссовер Lifan X60. Несмотря на падение продаж в годовом сравнении на 44%, эта модель сохранила лидерство в рейтинге с результатом 4 096 единиц.

Отрицательную динамику бестселлера в значительной степени объясняет внутренняя конкуренция. В частности, колоссальный - в 4,5 раза - прирост продаж еще одного SUV, Lifan Myway, занявшего второе место с показателем 3 230 машин, и появление на рынке Lifan X70 (2 227 продаж), который и призван в недалеком будущем заменить X60 в линейке бренда, а пока занял в общем списке 9-ю позицию. Тройку же замкнул Chery Tiggo 3 с 3 076 продажами (на 16% больше, чем в 2017-м), передает агентство "Автостат".

В первую пятерку также вошли модели Zotye T600 (3 015 штук) и Lifan X50 (2 780 единиц). Следующие места в топ-10 заняли дебютант Geely Atlas (2 739), единственный седан в рейтинге Lifan Solano (2 600), самый популярный китайский кроссовер в мире Haval H6 (2 301), вышеназванный Lifan X70 и флагман модельного ряда Chery - Tiggo 5 (1 686).

Ранее полную статистику продаж легковушек из Поднебесной опубликовал специализированный портал "Китайские автомобили". Согласно этим данным, места с 11-го по 15-е заняли следующие модели: Changan CS35 (1 429), DFM AX7 (1 374), FAW Besturn X80 (1 215), Chery Tiggo 2 (849), Haval H9 (419).

Эксперты отмечают, что общее число продаж автомобилей из КНР в 2018 году составило, по официальным данным, 35 497 единиц. Однако в это число не вошли реализованные на рынке кроссоверы JAC и внедорожники DW Hower. В результате доля "китайцев" на российском рынке составила, как и год назад, ровно 2%.

Кстати, в январе 2019-го компании из КНР общими усилиями продали у нас 1 940 машин - на 2,4% меньше, чем годом ранее.