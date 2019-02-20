Продажи обновленного Renault Duster стартуют в России в феврале

Компания Renault объявила о том, что продажи обновленного кроссовера Duster начнутся в России в феврале.

Согласно сообщению производителя, популярный SUV получил самое масштабное обновление модели с 2015 года. Duster обзавелся новым рулемым колесом, который обеспечивает удобный хват для рук. В зависимости от версии, руль может иметь кожаную отделку и кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости. Затронули изменения также обивку сидений - она стала комбинированной. Кроме того, у Duster 2019 модельного года новые легкосплавные диски c огранкой и черные боковые стойки.

Также теперь у кроссовера мультимедийная система MediaNav 4.0, которая поддерживает сервисы Android Auto и Apple Carplay. C запуском Duster 2019 модельного года представлено также новое Radio Connect, которое получило улучшенную эргономику с отдельным регулятором громкости в виде "шайбы" и двумя слотами с разъемами USB. Его обещают позже устанавливать на все модели французской марки.

"С нового модельного года названия комплектаций Renault Duster будут изменены в соответствии с единой маркетинговой стратегии Renault Россия. Так, базовая комплектация Autentique будет переименована в Access, Expression - в Life, Privilege - в Drive, а самая богатая версия Luxe Privilege - в Drive Plus", - говорится в сообщении компании.

Цены на обновленный Duster будут анонсированы позднее, но предполагается, что автомобиль подорожает на 15 тысяч рублей.

Модель остается бестселлером Renault в нашей стране. В прошлом году на кроссовере остановили свой выбор 41 409 потребителей (-6%). Автомобиль можно купить от 699 000 рублей.