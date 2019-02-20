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20.02.2019 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Ярославле отправил замначальника ИК-1 под домашний арест

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Кировский районный суд в Ярославле отправил под домашний арест Игита Михайлова - бывшего заместителя начальника ИК № 1, где пытали заключенных.

Со слов официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, суд принял во внимание состояние здоровья подозреваемого и его ребенка, а также то обстоятельство, что первоначальные следственные действия уже проведены. Кроме того, подследственный добровольно явился по вызову следственных органов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы ФСИН

Как и его непосредственный начальник Дмитрий Николаев, Михайлов останется под домашним арестом до 20 марта.

Напомним, бывший врио начальника ИК № 1 Дмитрий Николаев был отправлен под домашний арест несколькими часами ранее. И Николаев, и Михайлов подозреваются в организации применения насилия к осужденному.

Уголовное дело по факту превышения сотрудниками ФСИН в Ярославле должностных полномочий с применением насилия СК РФ возбудил в июле 2018 года. После того, ка к в интернет попала видеозапись жестокого избиения заключенного ярославской исправительной колонии № 1, были задержаны, а затем арестованы 12 сотрудников ИК, затем еще несколько.

В декабре 2018 года суд продлил до 20 марта арест для 15 обвиняемых: 14 сотрудников ФСИН оставлены в СИЗО, один - заместитель начальника ярославской ИК №1 по воспитательной работе Иван Калашников - помещен под домашний арест.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии
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