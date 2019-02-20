Новости

Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение "суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных" 15:48
Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов 15:45
Минфин продал ОФЗ на втором аукционе на 18,6 млрд рублей 15:42
В "Единой России" отметили социальную направленность Послания Путина 15:40
Москалькова попросит нового главу Украины передать РФ двух ее граждан 15:37
В Кемерове биологи создадут биодобавки из лекарственных растений 15:36
Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне 15:35
Костромскую больницу засудили за отказ лечить аппендицит 15:30
Северная Македония продлила безвизовый режим для россиян 15:27
Власти Москвы нашли площадку для Национального космического центра 15:27
Мать ребенка, найденного в "Лосином острове", задержана на 72 часа 15:27
Яйца с "резиновым" желтком появились в магазинах Казахстана и Киргизии 15:19
Нетаньяху перенес встречу с Путиным по внутриполитическим мотивам 15:16
Военные избавят жителей Судака от жажды 15:13
ОНФ через неделю представит доклад о ходе "мусорной реформы" 15:07
В Красноярске верующие возмутились бутылке водки в виде часовни 15:02
Как ученые СГ учатся создавать по ДНК портрет преступника 15:00
Суд поместил под домашний арест экс-начальника ИК-1 по делу о пытках 14:57
Бундестаг раскритиковал действия правительства по признанию Гуайдо 14:54
В Берлине приняты чрезвычайные меры из-за отключения электричества 14:52
Мадрид признал, что эксгумация Франко все еще под вопросом 14:47
Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов 14:46
Первая официальная жертва глобального потепления нашлась в Австралии 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 14:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд поместил под домашний арест экс-начальника ИК-1 по делу о пытках

Текст: Элина Труханова

Кировский районный суд Ярославля отправил под домашний арест бывшего врио начальника ИК № 1 Дмитрия Николаева. Подозреваемый арестован до 20 марта.

"Следователь в ходе судебного заседания заявил ходатайство о приобщении к делу ряда документов. В частности, копии допросов, в которых свидетели и обвиняемые по делу указывают на Николаева как "организатора" избиения осужденного Евгения Макарова", - сообщает РИА Новости из зала суда.

В суд будут переданы дела о закупках топлива и сахара для ФСИН

По данным агентства, принимая решение о домашнем аресте, суд принял во внимание, что подозреваемый и его маленький сын страдают хроническими заболеваниями. Кроме того, все семь месяцев следствия Николаев не скрывался и добровольно явился по вызову следственных органов.

Сейчас суд рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего заместителя начальника ИК-1 Игита Михайлова.

Напомним, о задержании Дмитрия Николаева и Игита Михайлова СК РФ сообщил 18 февраля. По информации Следственного комитета РФ, сотрудники системы ФСИН подозреваются в организации применения насилия к осужденному.

Уголовное дело по факту превышения сотрудниками ФСИН в Ярославле должностных полномочий с применением насилия СК РФ возбудил в июле 2018 года - после того, как в интернет была выложена видеозапись, сделанная видеорегистратором одного из надзирателей. На кадрах видно, как несколько сотрудников исправительного учреждения жестоко избивают положенного на стол заключенного руками, ногами и резиновыми дубинками. Тогда сразу были задержаны, а затем арестованы 12 сотрудников ИК № 1, затем еще несколько.

В декабре 2018 года для 15 обвиняемых была продлена мера пресечения "содержание под стражей".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны