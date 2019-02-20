Суд поместил под домашний арест экс-начальника ИК-1 по делу о пытках

Кировский районный суд Ярославля отправил под домашний арест бывшего врио начальника ИК № 1 Дмитрия Николаева. Подозреваемый арестован до 20 марта.

"Следователь в ходе судебного заседания заявил ходатайство о приобщении к делу ряда документов. В частности, копии допросов, в которых свидетели и обвиняемые по делу указывают на Николаева как "организатора" избиения осужденного Евгения Макарова", - сообщает РИА Новости из зала суда.

По данным агентства, принимая решение о домашнем аресте, суд принял во внимание, что подозреваемый и его маленький сын страдают хроническими заболеваниями. Кроме того, все семь месяцев следствия Николаев не скрывался и добровольно явился по вызову следственных органов.

Сейчас суд рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего заместителя начальника ИК-1 Игита Михайлова.

Напомним, о задержании Дмитрия Николаева и Игита Михайлова СК РФ сообщил 18 февраля. По информации Следственного комитета РФ, сотрудники системы ФСИН подозреваются в организации применения насилия к осужденному.

Уголовное дело по факту превышения сотрудниками ФСИН в Ярославле должностных полномочий с применением насилия СК РФ возбудил в июле 2018 года - после того, как в интернет была выложена видеозапись, сделанная видеорегистратором одного из надзирателей. На кадрах видно, как несколько сотрудников исправительного учреждения жестоко избивают положенного на стол заключенного руками, ногами и резиновыми дубинками. Тогда сразу были задержаны, а затем арестованы 12 сотрудников ИК № 1, затем еще несколько.

В декабре 2018 года для 15 обвиняемых была продлена мера пресечения "содержание под стражей".