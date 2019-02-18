В Ярославле за пытки осужденных задержан экс-начальник ИК-1

В Ярославле задержаны бывший врио начальника ИК № 1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов.

По информации Следственного комитета РФ, сотрудники системы ФСИН задержаны по подозрению в организации применения насилия к осужденному.

Следствие, в частности, установило, что 29 июня 2017 года осужденный был доставлен в одно из помещений первой колонии для проведения обысков, куда также пришли сотрудники ИК Максим Яблоков, Игорь Богданов, Руслан Цветков, Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев, Иван Калашников, Сергей Ефремов, Александр Морозов, Андрей Зыбин, Алексей Микитюк, Алексей Андреев.

- Указанные фигуранты, выходя за пределы своих должностных полномочий, применили физическое насилие к осужденному, - сообщает СК. - Должностные лица нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и спецсредствами по голове, туловищу и конечностям, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

Напомним, уголовное дело по факту превышения сотрудниками ФСИН в Ярославле должностных полномочий с применением насилия СК РФ возбудил в июле 2018 года - после того, как в интернет была выложена видеозапись, сделанная видеорегистратором одного из надзирателей. На кадрах видно, как несколько сотрудников исправительного учреждения жестоко избивают положенного на стол заключенного руками, ногами и резиновыми дубинками. Тогда сразу были задержаны, а затем арестованы 12 сотрудников ИК № 1, затем еще несколько.

В декабре 2018 года для 5 обвиняемых была продлена мера пресечения "содержание под стражей".