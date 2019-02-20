В Омске отказались от строительства метрополитена

Минтранс России принял решение о прекращении дальнейшего строительства омского метрополитена. На совещании по вопросам транспортного обеспечения жителей омской агломерации проект признали нецелесообразным.

- Участники совещания поддержали предложение - законсервировать станции метрополитена ввиду отсутствия финансирования, - цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера РФ Виталия Мутко.

- Ранее построенные объекты метро будут использованы в существующей транспортной системе, в частности для трамвайной сети, - сообщили "РГ" в правительстве Омской области.

Строительство метро в Омске началось более двадцати лет назад, в 1992 году. Проект первой очереди длиной более семи километров должен был соединить правый и левый берега Иртыша. По этому маршруту поезда могли бы перевозить ежесуточно 190 тысяч пассажиров. Он включал пять станций, электродепо, инженерный корпус, а также метромост. Последний, все-таки удалось возвести.

Однако прокатиться на метро омичам так и не удалось - оно превратилось в долгострой. Среди главных причин его "заморозки" называли уход из региона основного налогоплательщика - компании "Сибнефть", а также банкротство генерального застройщика - "НПО "Мостовик".

В прошлом году стоимость работ по консервации метро предварительно оценивалась в 400 миллионов рублей.