Центробанк недоволен процессом сбора биометрических данных

ЦБ РФ недоволен процессом сбое банками биометрических данных. По мнению регулятора, многие организации подошли к этому слишком формально и не выполнили необходимые требования.

О недостатках в системе сбора биометрических данных и оказании услуг, связанных с ними, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова во время выступления на 11 Уральском форуме информационной безопасности финансовой сферы.

Как сообщает ТАСС, недочеты выявили во время контрольной закупки, проведенной Центробанком. Проблемы обнаружились не только в самом сборе биометрии, но и в предоставлении удаленной идентификации при оказании услуг. Многие банки лишь формально отчитались в проделанной работе. На деле же процедура и взаимодействие с клиентами оказались не отработаны.

Проверка так же выявила проблемы в информационной безопасности. По словам Скоробогатовой, банки очень медленно внедряют требования ЦБ. Ранее регулятор подготовил рекомендации о том, как снизить риск утечки данных. Так, биометрические данные запрещалось хранить на рабочем компьютере, а для сбора сведений необходимо использовать персональный сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника. Обо всех инцидентах, возникающих во время работы с биометрией, необходимо сообщать в Банк России.

Как ранее писали в "РГ", биометрические данные относятся к специальной категории, требующей особой защиты. Причина заключается в том, что в случае потери или кражи, в отличие от любого другого типа информации, их невозможно будет перевыпустить.

Работать с биометрией российские банки начали с середины 2018 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Скоробогатовой, на данный момент осуществлять сбор биометрических данных начали уже 95 банков. Сейчас к системе ЕБС и ЕСИА подключено четыре тысячи отделений.