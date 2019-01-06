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Рубрика: Digital

Защитой информации займутся искусственный интеллект и биометрия

Текст: Екатерина Ясакова
Использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, повышение внимания к вопросам защиты критической информационной инфраструктуры, а также внедрение технологий биометрической аутентификации - таковы основные тенденции развития сферы информационной безопасности в 2019 году, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Depositphotos.com
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Технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся все более популярными и находят свое применение в различных сферах. Например, в начале 2019 года на дорогах России запланировано тестирование беспилотных автомобилей.

Что касается сферы информационной безопасности, число и спектр угроз продолжают расти так быстро, что активное использование искусственного интеллекта становится необходимостью. Множество компаний уже развернули аналитику безопасности на основе ИИ.

Интеллектуальный анализ данных является основой технологий UEBA (User and Entity Behavior Analytics), которые позволяют выявлять различные аномалии в поведении пользователя в корпоративной среде. Например, потенциально злонамеренные активности, которые в дальнейшем могут привести к ущербу для организации.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
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Современные решения в сфере корпоративной защиты данных, используя технологии машинного обучения, могут анализировать аккумулированные в бизнес и ИБ-системах большие данные и на их основе прогнозировать информационные риски для компании, например, в сфере кадровой или финансовой политики.

Биометрические способы идентификации и аутентификации становятся все более популярными. С середины 2018 года биометрия начала в обязательном порядке применяться в банках. Помимо этого она все чаще заменяет или как минимум дополняет ввод классических паролей доступа к системам и сервисам, используется в СКУД.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Важным аспектом является обеспечение безопасности хранилищ биометрических данных, поскольку они относятся к специальной категории персональных данных и к их защите требуется подходить наиболее тщательно. В отличие от любого другого типа информации, в случае потери или кражи биометрической информации ее невозможно будет перевыпустить", - подчеркнула директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Мария Воронова.

Значительное влияние на рынок IT будет оказывать становление законодательной базы в области информационной безопасности.

Так, в декабре 2018 года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву, которая предписывает госкомпаниям запланировать поэтапный переход на отечественный софт.

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