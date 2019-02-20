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20.02.2019 10:46
Рубрика: Российский автопром

Россияне потратили на покупку Lada 13 миллиардов рублей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ выручил 13,22 миллиарда рублей с продажи автомобилей Lada на российском авторынке в январе. Как уточнили в агентстве "Автостат Инфо", в первом месяце нового года в стране было продано 22 302 новых автомобилей этой марки. Годом ранее продажи были на 13,6 процента меньше.

Фото: www.instagram.com/lada_vesta_club/
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Эксперты подсчитали, что лидером по выручке среди моделей Lada в январе стала Vesta. На авторынке продали 7 398 этих автомобилей на сумму 5,2 миллиарда рублей. На втором месте Granta (7 225 машин на 3,45 миллиарда), на третьем - Largus (2 762 штук, 1,7 миллиарда).

Lada Xray было продано на 1,3 миллиарда рублей (1 910 автомобилей), внедорожников Lada 4x4 - на 885,8 миллиона (1 707 штук).

Ранее стало известно, что Lada возглавила топ-10 марок-лидеров отечественного автопарка.

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