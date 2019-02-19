Названы марки-лидеры российского автопарка

Топ-10 марок-лидеров российского автопарка возглавила Lada. По данным аналитического агентства "Автостат", на долю отечественных автомобилей приходится 32 процента от общего количества. В России в настоящий момент зарегистрировано почти 14 миллионов Lada.

На второе место попала Toyota с показателем 3,8 миллиона штук, на третье - Nissan (2,07 миллиона). Далее идут Hyundai (2,05 миллиона) и Kia (1,90 миллиона).

Также в десятку самых популярных легковых автомобилей в России входят Renault (1,8 миллиона), Chevrolet (1,66 миллиона), Volkswagen (1,61 миллиона), Ford (1,39 миллиона) и Mitsubishi (1,17 миллиона). Количество легковых машин прочих брендов не достигло отметки в миллион.

По данным на начало года, российский автопарк составлял 43,5 миллиона легковых машин.

Ранее эксперты назвали самые выгодные для покупки в России автомобили. Кроме того, стало известно, что на отечественном авторынке свои прайс-листы обновили 36 брендов.