В России изменились цены на автомобили 36 компаний

За последний месяц на отечественном авторынке изменилась стоимость новых легковых автомобилей 36 автопроизводителей. Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", цены подняли не все бренды. Шесть компаний изменили прайс-листы как в большую, так и меньшую сторону, а одна снизила стоимость авто.

Самую большую прибавку к цене в период с 16 января по 15 февраля эксперты зафиксировали у Porsche (плюс 186 000 - 648 000 рублей), Cadillac (60 000 - 300 000 рублей), Kia (15 000 - 155 000 рублей), Honda (95 000 - 125 000 рублей), Genesis (40 000 - 110 000 рублей), Skoda (11 000 - 103 000 рублей), Subaru (50 000 - 100 000 рублей).

Также подняли цены Hyundai (8 000 - 65 000 рублей), Lifan (30 000 рублей), Datsun (9 000 - 16 000 рублей).

Таким образом автопроизводители отреагировали на повышение ставки НДС до 20 процентов с нового года.

Шесть компаний подняли стоимость большей части своего модельного ряда, однако снизили цены на отдельные модели, либо комплектации. Это Audi, Fiat, Chery, Infiniti, Isuzu и Nissan. А вот китайский Changan снизил стоимость всех комплектаций кроссовера CS 35. Автомобиль подешевел на 104 000 - 120 000 рублей (11 процентов).

Ранее эксперты озвучили среднюю цену на новый автомобиль в России и подсчитали количество машин в автопарке страны.